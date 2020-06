The Great North renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/06/2020 à 09h47 par Charlotte Papet | Agenda | 0

FOX vient de renouveler sa série The Great North.

La chaîne FOX vient de renouveler sa nouvelle série The Great North avant même sa diffusion.



Prévue pour la mi-saison, The Great North est une série d'animation qui suit Beef Tobin, un père célibataire de l'Alaska, qui fait de son mieux pour garder son groupe d'enfants bizarres, en particulier parce que les rêves artistiques de sa fille unique, Judy, la conduisent loin du bateau de pêche familial et dans le monde glamour du centre commercial local.



Au casting, nous retrouverons Nick Offerman, Jenny Slate ou encore Will Forte.



Que pensez-vous de ce renouvellement précoce ? Allez-vous suivre la série The Great North ?

Source : Deadline