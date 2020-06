Une vraie dernière saison 6 pour Lucifer

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/06/2020 à 20h35 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Lucifer - Netflix

Netflix vient de renouveler Lucifer pour une dernière saison.

Six saisons et c'est bel et bien terminé pour Lucifer sur la chaîne Netflix. Celle-ci vient d'annoncer la commande d'une nouvelle saison pour la série en indiquant que celle-ci serait vraiment vraiment la dernière.







A l'origine, Lucifer devait se terminer avec sa saison 5 sur Netflix mais la chaîne a décidé de la renouveler une dernière fois. Il faut dire que Tom Ellis, l'acteur principal de la série, a signé pour cette dernière saison. De quoi faire réfléchir quant à une petite dernière.



Le nombre d'épisodes de cette saison 6 n'a pas été annoncé pour l'instant. La saison 5 de la série, quant à elle, se composera de 16 épisodes et sera diffusée (pour la première partie soit 8 épisodes) le vendredi 21 août.



Heureux de ce renouvellement inespéré ?

Source : TV Line