Une saison 2 pour la série #blackAF

le 25/06/2020 par Charlotte Papet

2020 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série #blackAF.

Et de deux pour la nouvelles séries de Kenya Barris, #BlackAF.



Lancée en avril dernier, la comédie suit un père qui adopte une approche irrévérencieuse et honnête de la parentalité et des relations.



Netflix a donc commandé une deuxième saison pour #blackAF qui sera proposée l'année prochaine normalement.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Les notes sur le site ne sont pas dingues. Avez-vous regardé la saison 1 ?

Source : TV Line