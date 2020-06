News Séries

Seriesaddict.fr le 26/06/2020 à 05h43 par Charlotte Papet | Divers | 0

Hulu a dévoilé un premier teaser pour la saison 4 de The Handmaid’s Tale.

L'attente va être longue ! Alors que la saison 4 de The Handmaid’s Tale ne débarquera qu'en 2021 (à cause du Covid-19), la chaîne de streaming Hulu teaser cette nouvelle saison très attendue :







La saison 4 de la série nous promet de bons moments avec notamment une révolution qui s'annonce intense.



Avez-vous hâte de retrouver la série The Handmaid’s Tale ?