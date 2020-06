Upfront 2020 : NBC annule Council of Dads

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/06/2020 à 07h51 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Council of Dads - 2020 - NBC

NBC vient d'annuler sa série Council of Dads.

C'est officiel, la série Council of Dads ne reviendra pas pour une nouvelle saison. La chaîne NBC a décidé de se séparer de sa nouvelle série après seulement une saison.



Pour rappel, Council of Dads suit la vie de Scott Perry qui est bouleversée par un diagnostic potentiellement terminal. Face à la mortalité, lui et son épouse, Robin, réunissent un groupe unique d’amis soigneusement choisis pour soutenir sa famille et la guider à travers les hauts et les bas des nombreux défis de la vie.



Le dernier épisode de la série sera diffusé le 2 juillet.



Avez-vous suivi cette première saison ?