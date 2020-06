Une saison 11 pour Curb Your Enthusiasm sur HBO

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/06/2020 à 20h09 par Charlotte Papet | Agenda | 0

HBO a renouvelé Curb Your Enthusiasm pour une saison 11.

Excellente nouvelle pour les fans de la série Curb Your Enthusiasm, celle-ci reviendra pour une nouvelle saison.



C'est une saison 11 que la chaîne câblée HBO a commandé pour sa comédie alors que la série est revenue pour une saison 10 en début d'année.



Aucune information n'a été donnée concernant la diffusion de cette nouvelle saison. A savoir quand même qu'entre la saison 8 et la saison 9, six ans se sont écoulées...



Que pensez-vous de ce renouvellement ? La série Curb Your Enthusiasm vous intéresse-t-elle toujours ?

Source : TV Line