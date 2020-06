The Boys : date et teaser pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/06/2020 à 20h11 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Amazon Prime Video a programmé la saison 2 de The Boys.

Après de longs mois d'attente, nous savons désormais quand l'excellente série The Boys reprendra du service !



C'est le vendredi 4 septembre que trois épisodes de la saison 2 de la série The Boys seront proposés sur Amazon Prime Video. A partir du 9 octobre, chaque vendredi, Amazon diffusera un nouvel épisode.



Découvrez un sneak peek de la saison 2 de The Boys :







Une nouvelle saison qui s'annonce bien sympa !



Serez-vous au rendez-vous dès le mois de septembre ? Qu'attendez-vous de la saison 2 de The Boys ?

Source : TV Line