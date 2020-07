Pas de saison 2 pour Vagrant Queen

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/07/2020 à 11h12 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Syfy

Syfy a annulé sa série Vagrant Queen.

Une saison et puis c'est tout ! La chaîne Syfy a décidé de ne pas aller plus loin avec sa nouvelle série Vagrant Queen. C'est après une seule saison que la série s'arrête...



La saison 1 de la série s'est terminée début juin, aucune vraie fin ne sera donc proposée pour Vagrant Queen.







Pour rappel, Vagrant Queen suivait Elida, de l'enfant reine au paria orphelin, alors qu'elle fouille les coins perfides de la galaxie, toujours une longueur d'avance sur le gouvernement de la République pour éteindre sa lignée. Lorsque son vieil ami Isaac se présente en affirmant que sa mère Xevelyn est toujours en vie, ils partent avec leur nouvel allié, Amae, pour organiser un sauvetage qui la ramènera dans le cœur périlleux de son ancien royaume et affrontera un ennemi mortel, le commandant Lazaro.



