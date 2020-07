Une date pour la saison 4 de Wynonna Earp

News Séries

Syfy vient de programmer la saison 4 de Wynonna Earp.

C'est le dimanche 26 juillet que la nouvelle saison de la série Wynonna Earp débarquera sur Syfy.



Une diffusion qui va être un peu bousculée à cause de la pandémie. Les six premiers épisodes seront proposés jusqu'au 30 août, date à laquelle le midseason finale sera diffusé. La production des six derniers épisodes de la saison 4 devrait reprendre cet été. Aucune date n'a été annoncée.



Avez-vous hâte de retrouver la série Wynonna Earp ?

