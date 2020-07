Audiences séries US du dimanche 21 juin au samedi 27 juin 2020

News Séries

Broke - CBS

Les audiences des programmes US sur les networks du dimanche 21 juin au samedi 27 juin 2020.

DIMANCHE 21 JUIN 2020



RAS





LUNDI 22 JUIN 2020



RAS





MARDI 23 JUIN 2020



Le récap' :



CW

Stargirl obtient son pire score historique sur les audiences mais reste stable sur la cible.



20h



5/5. CW | Stargirl - 1x06 - 0.92 millions (-0.02) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)





MERCREDI 24 JUIN 2020



Le récap' :



ABC

Agents of SHIELD obtient son pire score historique sur les audiences tout en restant stable sur la cible.



CW

The 100 est en baisse.



20h



5/5. CW | The 100 - 7x06 - 0.57 millions (-0.1) - Taux 18/49 : 0.1 pt (-0.1)



22h



3/3. ABC | Agents of S.H.I.E.L.D. - 7x05 - 1.37 millions (-0.03) - Taux 18/49 : 0.2 pt (-0.1)





JEUDI 25 JUIN 2020



Le récap' :



CBS

Broke remonte très légèrement la pente pour son dernier épisode.



CW

In the Dark se maintient.



NBC

Council of Dads est en hausse tout comme Blindspot sur les audiences totales.



20h



3/5. NBC | Council of Dads - 1x09 - 2.94 millions (+0.2) - Taux 18/49 : 0.4 pt (+0.1)



21h



3/5. NBC | Blindspot - 5x07 - 1.86 millions (+0.04) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)

5/5. CW | In The Dark - 2x11 - 0.45 millions (+0.01) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



21h30



1. CBS | Broke (series finale) - 1x13 - 3.69 millions (+0.08) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)





VENDREDI 26 JUIN 2020



RAS





SAMEDI 27 JUIN 2020



RAS





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line