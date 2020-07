Nouvelles séries TV juillet 2020 : Cursed, P-Valley, Warrior Nun...

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/07/2020 à 18h40 par Charlotte Papet | Agenda | 1

Cursed - Netflix

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en juillet 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de juillet :



JEUDI 2 JUILLET



Warrior Nun - Netflix

Synopsis : Une jeune femme se réveille dans une morgue avec des pouvoirs inexplicables et se retrouve prise dans une bataille entre le bien et le mal.

Note d'envie de voir la série : 6/10









VENDREDI 3 JUILLET



The Baby-Sitters Club - Netflix

Synopsis : Un groupe d'amis intelligents et entreprenants s'efforcent de lancer leur propre entreprise de baby-sitting et d'apprendre à surmonter les difficultés de croissance difficiles en cours de route.

Note d'envie de voir la série : 4/10









JEUDI 9 JUILLET



Close Enough - HBO Max

Synopsis : Un jeune couple marié qui jongle avec des défis quotidiens tels que la parentalité, l'amitié, le vol de jambon, les clowns décapants et le choix de la bonne garderie.

Note d'envie de voir la série : 8/10









VENDREDI 10 JUILLET



Little Voice - Apple TV+

Synopsis : Une lettre d'amour à la musicalité diversifiée de New York et une exploration du voyage universel vers la recherche de la voix authentique au début de votre vingtaine.

Note d'envie de voir la série : 4/10









DIMANCHE 12 JUILLET



P-Valley - Starz

Synopsis : La série se déroule au plus profond du delta du Mississippi, où se trouve une oasis de sable et de paillettes dans une zone rugueuse de l'existence humaine où la beauté peut être difficile à trouver. L'histoire kaléidoscopique d'un petit club de strip-tease ainsi que des grands personnages qui franchissent ses portes : les espoirs, les rêves brisés, les ballers, les beaux, les damnés.

Note d'envie de voir la série : 7/10









MERCREDI 15 JUILLET



Brave New World - Peacock

Synopsis : Basée sur le roman de Aldous Huxley. Une société utopique qui interdit la monogamie, la vie privée, l'argent, la famille et l'histoire en elle-même.

Note d'envie de voir la série : 7/10







United We Fall - ABC

Synopsis : Les épreuves et les tribulations de Jo et Bill, parents de deux jeunes enfants, qui tentent de vivre au quotidien comme une famille fonctionnelle. La mère de Bill qui vit avec eux est une femme qui juge rapidement, et la grande famille catholique latino-américaine de Jo n'hésite jamais à faire savoir à notre couple qu'ils semblent tout foirer. Mais Bill et Jo se soutiennent toujours, unis contre tout le monde - autres parents, enseignants, médecins, spécialistes, entraîneurs, collègues et surtout leurs enfants.

Note d'envie de voir la série : 5/10









VENDREDI 17 JUILLET



Cursed (2020) - Netflix

Synopsis : Une adolescente sorcière nommée Nimue rencontre un jeune Arthur dans sa quête pour trouver une épée puissante et ancienne.

Note d'envie de voir la série : 4/10









Quelles sont les nouveautés séries qui vous tentent le plus ? Lesquelles allez-vous suivre ?