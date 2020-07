Never Have I Ever renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 02/07/2020 à 15h38 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Netflix vient de renouveler sa dramédie adolescente co-créée par Mindy Kaling, Never Have I Ever.

La plateforme de streaming a fait l'annonce avec une vidéo des membres de casting annonçant la bonne nouvelle !





La comédie d'une demi-heure de Kaling et Lang Fisher suit Devi, une adolescente américano-indienne qui doit faire son deuil après la mort inattendue de son père.Le casting est mené par Maitreyi Ramakrishnan , et compte aussi Poorna Jagannathan Lee Rodriguez , Jaren Lewison, Ramona Young Richa Moorjani et Darren Barnet.La première saison de Never Have I Ever a été diffusée en avril dernier.

Source : TV Line