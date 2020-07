Une date pour Lower Decks, spin-off animé de Star Trek

News Séries

02/07/2020

2020 - CBS All Access

CBS All Access lancera sa nouvelle série dérivée de l'univers Star Trek, Star Trek: Lower Decks, plus tard cet été.

Le service de streaming vient d'annoncer que sa comédie animée d'une demi heure centrée sur l'équipe de support de l'un des vaisseaux les moins importants de la Starfleet, le U.S.S. Cerritos, débuterait le jeudi 6 août prochain.



Suivant le pilot, les 10 épisodes de la saison seront diffusé de façon hebdomadaire, le jeudi.



Développée par Mike McMahan (Rick and Morty), Lower Decks se déroule en 2380 et se concentre sur l'équipe en charge de l' U.S.S. Cerritos ; Mariner (Tawny Newsome), Boimler (Jack Quaid), Rutherford (Eugene Cordero) et Tendi (Noël Wells). Le casting est compété par Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore et Gillian Vigman.



Lower Decks, qui a reçu une commande de deux saisons en octobre 2018, joint une liste grandissante de séries Star Trek sur CBS All Access qui compte aussi Picard et Discovery. Les projets en cours incluent Strange New World, qui se déroulera dans l'U.S.S. Enterprise et une série basée sur Section 31 avec Michelle Yeoh.

