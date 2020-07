Une saison 2 pour The Great

News Séries

Hulu vient de renouveler sa série The Great pour une saison 2.

Le règne d'Elle Fanning va se poursuivre, puisque le service de streaming a retiré sa satire semi-historique pour une seconde saison.





La dramédie, qui avait d'abord été annoncée comme une mini-série, est basée très librement sur l'histoire de la Grande Catherine (Fanning), d'outsider à la femme au règne de plus long de l'Histoire de Russie. La première saison a été diffusée en mai dernier.Les 10 épisodes de la seconde saison seront diffusés en 2021.Le casting compte aussi Nicholas Hoult Phoebe Fox , Adam Godley, Gwilym Lee Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow.Selon Hulu, The Great fait partie de ses meilleures comédies, en terme d'audiences.

