Pas de saison 2 pour Katy Keene

The CW vient d'annuler sa série Katy Keene après seulement une saison.

Warner Bros. Television, le studio derrière le spin-off de Riverdale, prévoit d'explorer ses options pour que la série puisse continuer, peut-être sur HBO Max.





Katy Keene était la seule série de CW à ne pas avoir été renouvelée en janvier dernier. Malgré sa descendance de Riverdale, sa production Greg Berlanti et sa star très suivie Lucy Hale , la série est restée très modeste en termes d'audience.Ecrite par Roberto Aguirre-Sacasa et Michael Grassi, Katy Keene suit les vies et les romances de quatre personnages iconiques de l'univers Archie Comics. La future légende de la mode Katy Keene (Hale), la chanteuse/compositrice Josie McCoy ( Ashleigh Murray ), le performer Jorge Lopez/Ginger ( Jonny Beauchamp ), et la “It Girl” Pepper Smith ( Julia Chan ), alors qu'ils chassent leurs rêves à New York. Le casting compte aussi Lucien Laviscount Katherine LaNasa et Zane Holtz

