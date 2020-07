Revue de presse : The Baby-Sitters Club

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/07/2020 à 17h30 par Amelie Brillet

2020 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, The Baby-Sitters Club (2020).

The Baby-Sitters Club (2020) suit un groupe d'amis intelligents et entreprenants qui s'efforcent de lancer leur propre entreprise de baby-sitting et apprennent à surmonter les difficultés de croissance difficiles en cours de route.



Au casting, on retrouve Sophie Grace, Malia Baker ou encore Momona Tamada.



Les critiques sont positives :



La série est très légère, mais son attention aux sujets abordés est très réfléchie et révèlent à quel point elle fait preuve de compassion.

-- TV Guide/Amanda Bell



Cette adaptation n'est pas seulement chaleureuse et effervescente, elle est aussi parmi les meilleures séries produite par Netflix.

-- The Oregonian/Kristi Turnquist



Le visionnage le plus réconfortant et agréable depuis de nombreux mois. Le casting forme un ensemble fantastique et réaliste. Une vision bien mise au goût du jour, sans perdre le charme de l'original.

-- New York Magazine (Vulture)/Kathryn VanArendonk



C'est doux, honnête et mignon. Une série aussi rafraîchissante que le business model des filles.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Regardez le trailer de la série The Baby-Sitters Club (2020) :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Baby-Sitters Club (2020)