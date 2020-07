Une dernière saison 3 pour Dead to Me sur Netflix

News Séries

Dead to Me - Netflix

Netflix a renouvelé sa série Dead to Me pour une dernière saison.

C'est officiel, la série Dead to Me reviendra pour une troisième saison. La nouvelle un peu moins sympathique, c'est que cette saison sera la toute dernière de la série.







Dead to Me suit deux femmes qui se rencontrent dans un groupe de soutien après des pertes tragiques et deviennent amies malgré leurs personnalités complètement opposées.



Pour rappel, la saison 2 de la série a été proposée en mai dernier.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Auriez-vous aimé encore plus de saisons pour Dead to Me ?

