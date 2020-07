Une saison 2 pour Stargirl

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/07/2020 à 18h20 par Charlotte Papet | Agenda | 0

CW a renouvelé Stargirl pour une saison 2.

Excellente nouvelle pour les fans de la série Stargirl, celle-ci reviendra pour une deuxième saison.



CW vient d'accorder une saison 2 pour la série alors que la saison 1 est encore en diffusion. Une saison 2 un peu spéciale étant donné qu'elle sera diffusée en exclusivité sur CW (et non sur DC Universe qui est la chaîne d'origine).



Pour rappel, Stargirl suit l'histoire de Courtney Whitmore, une fille intelligente, athlétique et surtout gentille, qui découvre que son beau-père a un secret : il était le sidekick d'un super-héros.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous hâte de voir cette saison 2 ?

Source : TV Line