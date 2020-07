The Last Kingdom renouvelée pour une saison 5

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/07/2020 à 09h07 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Netflix a commandé une saison 5 pour The Last Kingdom, son adaptation du best-seller de Bernard Cornwell et ses romans The Saxon Stories.

La saison 5 sera basée sur les neuvièmes et dixièmes romans, The Warriors of the Storm et The Flame Bearer.





La saison de 10 épisodes continuera à suivre les aventures d'Uhtred of Bebbanburg ( Alexander Dreymon ), un guerrier né Saxon mais élevé en tant que Danois, dans l'Angleterre des IXème et Xèmes siècles.Chargé d'entraîner Aethelstan, le premier né du roi Edward, pour en faire un guerrier, l'ambition d'Uthred a un but encore plus élevé. Mais pour achever son destin, il devra affronter son plus grand ennemi, et souffrir sa plus grande perte.The Last Kingdom a commencé sa diffusion sur BBC Two, avant que Netflix devienne sa maison officielle en 2018.

Source : Deadline