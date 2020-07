Une date et un teaser pour Away, nouveau drame Netflix

News Séries

2020 - Netflix

Cet été, Hilary Swank quitte la terre, direction Mars.

Le drame de Netfliw Away, avec Swank et Josh Charles, sera diffusé le vendredi 4 septembre prochain.





Away suit Emma Green (Swank), une astronaute qui doit se faire à l'idée de laisser derrière elle son mari (Charles) et sa fille adolescente, alors qu'elle se prépare à mener une équipe internationale pour la première mission sur Mars.Charles partage l'affiche dans le rôle de Matt Logan, le mari d'Emma et ingénieur à la NASA alors que Talitha Bateman joue leur fille Alexis. Le casting compte aussi Mark Ivanir Monique Curnen et Vivian Wu Le drame s'inspire librement de l'article de Chris Jones du même nom (Esquire, 2014), qui racontait la mission dans l'espace de l'atronaute renommé Scott Kelly.

Source : TV Line