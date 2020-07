Batwoman : Javicia Leslie reprend le rôle titre

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/07/2020 à 11h13 par Amelie Brillet | Castings | 0

Javicia Leslie va endosser le rôle de la nouvelle Batwoman après le départ inattendu de Ruby Rose.

Dans un communiqué, l'actrice, qui fera ses débuts dans le premier épisode de la saison 2, qui devrait être diffusé en janvier 2021, a déclaré être extrêmement fière d'être la première actrice noire à jouer le rôle iconique de Batwoman à la télévision. Elle a aussi déclaré qu'en tant que bisexuelle elle est honorée de rejoindre cette série qui casse les code, et a su représenter la communauté LGBTQ.



Leslie jouera une nouvelle version de Batwoman, au lieu de reprendre le rôle de Kate Kane. Son personnage, Ryan Wilder, s'apprête à devenir Batwoman. Selon la description officielle elle est sympathique, désordonnée, drôle et naturelle. Elle n'a aussi rien à voir avec Kate Kane, qui a porté le costume avant elle. Elle est dangereuse, mène une vie de criminelle au bond fond, et est ouvertement lesbienne.



Le départ de Ruby Rose a été annoncé en mai dernier.

Source : TV Line