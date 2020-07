Une date pour la saison 2 de PEN15

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/07/2020 à 11h45 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Pen15 sera de retour au collège pour sa saison 2 très prochainement ! Hulu a diffusé une petite vidéo pour annoncer sa date de retour.

La comédie adolescente tordu reviendra à partir du vendredi 18 septembre prochain.





Les 14 épisodes de la saison 2 seront divisés en deux parties, les sept derniers épisodes ne seront diffusés que plus tard, en 2021. Anna Konkle et Maya Erskine , co-créatrices aux côtés de Sam Zvibleman, jouent des versions d'elles mêmes de 13 ans en l'an 2000, aux côtés d'adolescents qui ont réellement 13 ans. Dans la saison 2 Anna et Maya affronteront des pièces de théâtre, des fêtes à la piscine et des soirées pyjama alors qu'elles essaient de s'intégrer et d'être cool.