Lancement : Close Enough

Seriesaddict.fr le 09/07/2020 à 11h12 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - HBO Max

Aujourd'hui, HBO Max lance sa nouvelle série, Close Enough.

Close Enough suit un jeune couple marié qui jongle avec des défis quotidiens tels que la parentalité, l'amitié, le vol de jambon, les clowns décapants et le choix de la bonne garderie.



Au casting voix, J.G. Quintel, Gabrielle Walsh ou encore Jason Mantzoukas.



Regardez le trailer de la série Close Enough :





