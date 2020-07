The Crown étend ses plans, et se terminera finalement avec sa saison 6

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/07/2020 à 20h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Le règne de la Reine Elizabeth II va s'étendre encore un peu.

Grâce à Peter Morgan, le créateur/producteur de The Crown, qui a changé d'avis sur le fait que la cinquième saison serait aussi la dernière, le drame historique de Netflix continuera pour une sixième saison inattendue.





La saison 6 ne mènera pas l'Histoire plus près du présent, mais permettra à la série d'explorer cette époque avec plus de détails.Le changement intervient tout juste six mois après que Netflix ait annoncé que la saison 5 serait la dernière. Avec le nouveau changement en place, la Reine Elizabeth de la saison 5 ( Imelda Staunton ) suit ses prédecesseures Claire Foy et Olivia Colman, en interprétant la Reine pour deux saisons. Lesley Manville aura aussi plus de temps pour entrer dans son rôle de la Princesse Margaret.La quatrième saison de The Crown, la dernière dans laquelle on verra Olivia Colman , sera diffusée cette année, sa production ayant pris fin avant la crise sanitaire.

Source : TV Line