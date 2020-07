Date et teaser pour Woke avec Lamorne Morris sur Hulu

News Séries

Hulu vient d'annoncer la date de sa nouvelle série Woke, et nous dévoile un teaser très en phase avec l'actualité.

Après une rencontre choquante avec la violence policière, un homme ouvre les yeux sur le racisme systémique dont les noirs sont la cible, et les objets inanimés autour de lui ont soudainement des yeux.





Inspirée de la vie et du travail de de l'artiste Keith Knight, connu pour ses comiques tels que The K Chronicles et The Knight Life, Woke met en scène Lamorne Morris dans le rôle de Keef, un dessinateur au bord du succès grand public.Mais un accident inattendu, dans lequel des policiers malmènent Keef après l'avoir confondu avec un suspect, change tout... et les objets comme les bouteilles de bière et les poubelles lui parlent soudainement, lui donnant une perspective nouvelle sur le monde.

