Ramy renouvelée pour une saison 3

15/07/2020

Hulu a renouvelé sa série Ramy.

Et de trois pour la dramédie Ramy ! La chaîne Hulu a renouvelé sa série pour une troisième saison qui se composera de 10 épisodes.





La série Ramy suit Ramy, fils d'immigrés Egyptiens, qui est au beau milieu d'un voyage spirituel compliqué dans son quartier du New Jersey, déchiré entre sa communauté musulmane qui pense que la vie est un test constant, ses amis millenials qui pensent que la vie est pleine de possibilités infinies, et Dieu qui regarde sans cesse.



Heureux de ce renouvellement ?

