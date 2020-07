Une saison 2 pour The Moodys

News Séries

FOX a renouvelé sa série The Moodys.

Et de deux pour la série The Moodys ! La chaîne FOX a renouvelé sa série The Moodys pour une deuxième saison.



Basée sur le format australien, The Moodys se centre sur Ann et Sean Moody, leurs trois enfants adultes et leur famille étendue qui se réunissent pour les vacances de fin d'année, chacun avec leurs excentricités et leurs complications.



La saison 2 de la série ne tournera pas autour d'une fêtre contrairement à la première saison.



Avez-vous hâte de découvrir la saison 2 de The Moodys ?

