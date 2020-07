Run annulée après seulement une saison

News Séries

La série Run ne reviendra pas pour une saison 2.

C'est officiel, Run ne reviendra pas avec de nouveaux épisodes ! Et même si l'annonce n'est pas vraiment surprenante quand on sait que la série avait été pensée comme une série limitée, c'est toujours une déception de le savoir.



Lancée en avril dernier, la série Run est une création de Vicky Jones et suit Ruby, une femme qui vit une existence ordinaire quand un jour elle reçoit un message l'invitant à remplir un pacte de jeunesse, promettant le véritable amour et la réinvention de soi, en sortant de sa vie pour faire un voyage avec son plus ancien crush.



Que pensez-vous de cette annulation ? Run aurait-elle tout de même mérité une saison 2 ?

