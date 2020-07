Good Witch et Chesapeake Shores renouvelées

News Séries

Seriesaddict.fr le 17/07/2020 à 17h16 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Hallmark Channel a renouvelé de deux ses séries phares : Good Witch et Chesapeake Shores !

Excellente nouvelle pour les fans de séries de la chaîne Hallmark Channel, celle-ci vient d'en renouveler deux !



C'est une saison 7 que la chaîne a commandé pour la série Good Witch alors que sa sixième saison vient tout juste de se terminer ! Good Witch se déroule dans un monde où la magie existe et suit Cassie Nightingale et sa fille Grace alors que le docteur Sam Radford emménage juste à côté de chez elles avec son fils, très vite "charmés" par le duo mère-fille.



C'est une saison 5 qui a été commandée pour Chesapeake Shores, plusieurs mois après la diffusion de sa saison 4. Pour rappel, voici le synopsis de la série : après avoir reçu un coup de téléphone en panique de sa soeur Jess, Abby O'Brien Winters décide de retourner dans sa ville natale, Chesapeake Shores. Divorcée, mère de deux jumelles et femme carriériste, Abby n'a pas vraiment eu le temps de penser, jusqu'ici, à la ville que son père a bâti. Mais retourner dans cette ville va soulever plusieurs éléments de son passé comme notamment Trace Riley, l'homme qu'elle a quitté il y a 10 ans !



Les deux séries, ainsi que la saison 8 de When Calls the Heart, reviendront en 2021.



Vous avez hâte ?

