SeriesAddict recrute !

20/07/2020

Nous recrutons trois profils. Faites partie de l'aventure !

SeriesAddict grandit de plus en plus et nous avons besoin de mains. Nous lançons donc une grande campagne de recrutement pour trois profils bien précis :



Journaliste : Votre job sera simple : écrire des news sur l'actualité des séries !

Disponibilité demandée : tous les jours.



Journaliste people : Vous aimez les réseaux sociaux et les stars ? Ecrivez des news sur l'actu people qui entoure les séries !

Disponibilité demandée : tous les jours.



Chroniqueur : Nous recherchons une personne pour rédiger, chaque jour, une chronique particulière

Disponibilité demandée : tous les jours.



Ces trois profils ne requièrent qu'une bonne culture seriesque. Pas de compétences particulières demandées, nous vous formerons en interne.



Ces trois jobs sont bénévoles mais peuvent faire très bien sur un CV !



Vous êtes intéressé par l'un de ces profils ? Ecrivez-nous à contact@seriesaddict.fr en vous présentant (ainsi que vos motivations) en quelques mots.



Vous n'êtes pas intéréssé ? Soyez sympa, faites passer le mot :)