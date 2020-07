Une date pour The Third Day, nouvelle mini-série HBO

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/07/2020 à 10h41 par Charlotte Papet | Agenda | 0

HBO a programmé sa nouvelle série The Third Day.

The Third Day est la nouvelle série limitée de la chaîne HBO. Elle suit Sam, qui, après avoir été attiré par une île mystérieuse au large de la côte britannique, est jeté dans le monde inhabituel de ses habitants secrets. Isolé du continent, les rituels de l'île commencent à le submerger et il est confronté à un traumatisme de son passé. Alors que la frontière entre réalité et fantaisie s'estompe, Sam se retrouve plongé dans une quête émotionnelle qui le met en désaccord avec les insulaires et commence à menacer leur mode de vie.



Le lancement de la série est prévu pour le lundi 14 septembre.



Serez-vous au rendez-vous ?