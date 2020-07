FOX programme The Simpsons, Bob's Burger et d'autres séries animées

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/07/2020 à 07h45 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Simpsons - 2020 - FOX

FOX vient de programmer ses séries animées dont The Simpsons et Bob's Burger.

La chaîne FOX est la première à programmer quelques séries pour la rentrée !



C'est le dimanche 27 septembre que la FOX proposera les nouvelles saisons de The Simpsons (saison 32), Bless the Harts (saison 2), Bob’s Burgers (saison 11) et Family Guy (saison 19).



La deuxième saison de Duncanville, elle, débutera en 2021.



Avez-vous hâte de retrouver les séries animées de FOX ?

Source : TV Line