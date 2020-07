Une saison 3 pour la série The Boys

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/07/2020 à 19h30 par Charlotte Papet | Agenda | 1

Amazon Prime Video a renouvelé sa série The Boys.

Excellente nouvelle pour les fans de la série The Boys, celle-ci reviendra pour une nouvelle saison !



La chaîne de streaming Amazon Prime Video vient de renouveler la série pour une troisième saison alors que la saison 2 ne sera disponible que le 4 septembre. Une marque de confiance envers la série que l'on apprécie particulièrement.



Pour rappel, la première saison de The Boys a été proposée en juillet 2019. Basée sur le comic book de Garth Ennis et Darick Robertson, la série se déroule dans un monde dans lequel les super héros embrassent les côtés sombres de leur grande célébrité. The Boys se concentre sur un groupe de justiciers informellement appelés "The Boys", qui veulent faire tomber les super héros corrompus sans autre pouvoir que ceux des forces de l'ordre, leur intelligence, et leur volonté de se battre en enfreignant les règles.



Heureux de ce renouvellement ?

Source : TV Line