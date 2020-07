AMC programme The Walking Dead, Fear the Walking Dead et World Beyond

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/07/2020 à 09h37 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Walking Dead - AMC

AMC a programmé ses séries The Walking Dead : The Walking Dead, Fear The Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond.

Le mois d'octobre va être chargé ! La chaîne câblée AMC vient de programmer ses trois séries de zombies.



C'est le dimanche 4 octobre que The Walking Dead reviendra avec le dernier épisode de sa saison 10. Intitulé "A Certain Doom", l'épisode nous promet la fin du monde ! La saison 11 de la série, quant à elle, ne sera pas proposée en octobre, comme la série en a l'habitude.







Fear The Walking Dead reviendra, elle, le dimanche 11 octobre avec sa saison 6. Une nouvelle saison que l'on attend avec impatience quand on connaît la fin de la saison 5. Pour rappel, dans cette saison 6, Colby Hollman (Wes) et Mo Collins (Sarah) vont devenir réguliers.



Enfin, AMC a programmé sa nouvelle série The Walking Dead: World Beyond pour le dimanche 4 octobre, juste après le season finale de The Walking Dead. La série est un nouveau spin-off de The Walking Dead qui suit la première génération qui a grandi dans le monde post-apocalyptique rempli de zombies.







Serez-vous au rendez-vous pour toutes ces séries The Walking Dead ?

Source : TV Line