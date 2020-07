Outer Banks renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/07/2020

2020 - Netflix

Netflix vient de renouveler sa série Outer Banks pour une saison 2.

La nouvelle du renouvellement arrive trois mois après la diffusion des 10 épisodes de la saison 1, le 15 avril dernier.





Outer Banks suit un groupe d'adolescents soudés (qui se surnomment "The Pogues"), dans la station balnéaire d'Outer Banks en Caroline du Nord. Quand une tempête coupe le courant pour la saison estivale, une série d'événements illégaux se déclenche, et force les amis à prendre des décisions qui changeront leurs vies.La série met en scène Chase Stokes Drew Starkey , Deion Smith et Charles Esten . Ils seront tous de retour dans la saison 2. Josh Pate et Shannon Burke, les créateurs de la série, seront aussi de retour en tant que showrunners et producteurs.

Source : TV Line