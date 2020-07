Date et trailer pour la mini-série Love in the Time of Corona

News Séries

Freeform dévoile un trailer et la date de diffusion de sa mini-série Love in the Time of Corona.

Love in the Time of Corona sera diffusée comme un événement en deux nuits le samedi 22 août et le dimanche 23 août. La chaîne nous offre un aperçu en images:





Filmée à distance, la série est un regard drôle et plein d'espoir sur la recherche d'amour, de sexe et de connexion pendant cette période de distanciation sociale. La série suivra plusieurs histoires entrelacées avec un ensemble de personnages qui se réfugient dans leurs maisons, dont certains se demandent si une rencontre avec un colocataire peut être décontractée, tandis qu'une autre s'en veut pour avoir décidé de s'isoler avec un ex.