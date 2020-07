Starz renouvelle sa série P-Valley pour une saison 2

News Séries

28/07/2020

Starz

Starz vient de renouveler son drame situé dans un strip club, P-Valley, pour une saison 2.

La série est basée sur la pièce de la créatrice de la série, Katori Hall, et suit les danseuses du strip club The Pynk, dans le Mississipi.







Le casting d'ensemble inclut Brandee Evans, Nico Annan, J. Alphonse Nicholson et Elarica Johnson.



P-Valley a su convaincre les critiques et le public, la série ayant bénéficié de bonnes audiences. Elle a débuté le 12 juillet dernier avec un total de 261 000 téléspectateurs et n'a reporté qu'une petite baisse en deuxième semaine.

