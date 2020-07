Enfin une date pour la saison 3 de Star Trek: Discovery !

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/07/2020 à 11h25 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - CBS All Access

CBS All Access dévoile, après une longue pause, la date de diffusion de la saison 3 de sa série Star Trek: Discovery.

Star Trek: Discovery reviendra pour sa troisième saison dès le jeudi 15 octobre, après une pause de 18 mois.





Pour vous rafraîchir la mémoire, dans le finale de la saison 2 Burnham et l'équipe du Discovery sont entrés dans un trou de ver qui les a envoyés un millier d'années dans le futur, et très loin de chez eux. L'équipe doit désormais travailler pour restaurer l'espoir.Les membres du casting Sonequa Martin-Green Wilson Cruz et Michelle Yeoh seront de retour pour la saison 3. Ils seront rejoints par David Ajala Ethan Peck et Rebecca Romijn seront quant à eux présents dans le nouveau spin-off Star Trek: Strange New Worlds, qui sera bientôt diffusé sur CBS All Access également.

Source : TV Line