We Are Who We Are: Trailer pour la nouvelle série HBO

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/07/2020 à 11h51 par Amelie Brillet | Divers | 0

2020 - HBO

HBO vient de dévoiler un premier teaser pour sa nouvelle série, We Are Who We Are, créée par le réalisateur du film Call Me By Your Name.

We Are Who We Are se centre sur une relation non conventionnelle en Italie.





La première saison se déroulera en 8 épisodes, et se centre sur deux jeunes adolescents américains qui vivent sur une base militaire américaine en Italie. La série explore l'amitié, le premier amour et l'identité en immergeant son audience dans toute la joie de vivre et l'angoisse désordonnée de l'adolescence. Jack Dylan Grazer joue Fraser, un ado de 14 ans timide et introverti qui déménage de New York à la base militaire avec ses mères, qui sont toutes les deux dans l'armée. Il y rencontre Caitlin ( Jordan Kristine Seamón ), une adolescente qui semble confiante, et qui vit sur la base depuis plusieurs années avec sa famille.Le casting est complété par Chloë Sevigny Francesca Scorsese , Ben Taylor, Corey Knight Sebastiano Pigazzi et Kid Cudi

Source : TV Line