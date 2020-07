Netflix commande un prequel pour The Witcher

News Séries

Netflix

Netflix a commandé The Witcher: Blood Origin, prequel de The Witcher.

The Witcher: Blood Origin sera le préquel d'action en six épisodes de The Witcher.



L'intrigue se déroulera dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher. Blood Origin racontera l'histoire perdue dans le temps de l'origine du tout premier Witcher, et les événements qui ont mené à la "conjonction des sphères" quand les mondes de monstres, d'hommes et d'elfes ont fusionné pour devenir un.



Declan de Barra, producteur/auteur de The Witcher, sera le showrunner et producteur du préquel.



Le tournage de The Witcher: Blood Origin aura lieu au Royaume-Uni, mais aucune date n'a été avancée pour le moment.

Source : TV Line