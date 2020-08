Date et trailer pour la comédie d'action de Netflix, Teenage Bounty Hunters

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/08/2020 à 18h02 par Solène

Netflix a dévoilé la date de diffusion et le trailer de sa nouvelle série, mêlant action et comédie, Teenage Bounty Hunters.

La série sortira le 14 août sur la plateforme, avec comme actrices principales Maddie Phillips (Supernatural) et Anjelica Bette Fellini (The Gifted). Les deux sœurs jumelles Sterling et Blair doivent jongler entre le lycée et leur activité de chasseuse de primes.





Elles travaillent avec un vieux chasseur de primes Bowers Jenkins ( Kadeem Hardison ).Le duo n'hésite pas à user de la force pour ce travail qu'elles effectuent en secret, en dehors de leurs cours.La série est produite en partie par Jenji Kohan (Orange Is The New Black, GLOW).Les acteurs secondaires comprennent Mackenzie Astin et Virginia Williams qui jouent les parents et Method Man un chasseur de primes rival.Que pensez-vous de l'arrivée de cette nouvelle série ?