Fargo : une date pour la saison 4

le 12/08/2020 par Amelie Brillet

2020 - FX

FX dévoile enfin la date de diffusion de la saison 4 de Fargo !

La saison 4 du drame de FX, qui aurait du être diffusée en avril dernier mais a été repoussée à cause de la crise sanitaire, débutera désormais le dimanche 27 septembre prochain avec un double épisode.





Le dernier chapitre de Fargo prend place à Kansas City, en 1950, où deux criminels qui se battent pour un morceau du rêve américain ont établi une paix bancale et contrôlent une économie alternative d'exploitation et de drogue. Chris Rock joue le rôle de Loy Cannon, à la tête d'une famille criminelle afro-américaine qui échange son plus jeune fils à son ennemi, à la tête de la mafia italienne, pour établir la paix. En échange Donatello (Tommaso Ragno) cède son dernier fils à Loy... mais la paix fragile est menacée quand un événement accidentel survient.Le casting d'ensemble comprend aussi, entre autres, Timothy Olyphant Ben Whishaw et Glynn Turman La saison 4 de Fargo s'étalera sur 11 épisodes, soit un de plus que pour les trois saisons précédentes. La production doit reprendre plus tard ce mois-ci.

Source : TV Line