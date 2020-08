The Undoing : date et teaser pour la série HBO

News Séries

12/08/2020

2020 - HBO

HBO vient de dévoiler une date et un teaser pour sa mini-série The Undoing.

Normalement prévue pour avril dernier et repoussé à cause de la pandémie, le drame en six épisodes sera désormais diffusé à partir du dimanche 25 octobre prochain.





Le thriller qui met en scène Nicole Kidman et Hugh Grant est basé sur You Should Have Known, le roman de Jean Hanff Korelitz et suit l'histoire de Grace et Jonathan alors qu'une mort violente et une chaîne de révélations terribles met en danger leur vie, qui semblait parfaite. Donald Sutherland et Lily Rabe complètent le casting. David E. Kelley est le créateur de The Undoing, mais aussi son auteur. Susanne Bier réalise les six épisodes.