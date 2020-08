Raised by Wolves : date et trailer pour la série HBO Max

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/08/2020

2020 - HBO MAx

HBO Max a dévoilé la date de sa nouvelle série Raised By Wolves, nous proposant par la même occasion un trailer.

Raised by Wolves débutera le jeudi 3 septembre prochain. La série de Ridley Scott s'introduit dans un trailer dans lequel on croise des androids se battant avec l'humanité sur une planète étrange.





La série suit deux androids qui doivent élever des enfants humains sur une mystérieuse planète vierge. Alors que la colonie d'humains émergente menace de se déchirer à cause de différences religieuses, les androids apprennent que contrôler les croyances des humains est une tâche difficile et dangereuse. Amanda Collin et Abubakar Salim jouent les deux androids en question, alors que Travis Fimmel semble occuper le rôle du "grand méchant loup" mentionné dans l'histoires pour enfants qui est récitée dans le trailer.Scott a réalisé les deux premiers des 10 épisodes de la première saison. Le casting est complété par Winta McGrath Jordan Loughran , Matias Varela, Aasiya Shah, Felix Jamieson, Ethan Hazzard et Ivy Wong.HBO Max a aussi dévoilé un poster pour Raised By Wolves :

