The Other Two et South Side passent de Comedy Central à HBO Max

Comedy Central envoie ses deux comédies bien reçues chez HBO Max.

Lenouveau service de streaming a annoncé qu'elle avait récupéré The Other Two et South Side, qui sont désormais des "Max Originals". Leurs premières saisons, qui ont été diffusées par Comedy Central en 2019, commenceront à streamer sur HBO Max en 2021. Leurs secondes saisons suivront et seront diffusées exclusivement sur la plateforme.



The Other Two a été créée par les anciens auteurs du Saturday Night Live Chris Kelly et Sarah Schneider et met en scène Drew Tarver et Heléne York dans la peau d'un frère et d'une sœur, Cary et Brooke, deux milennials qui voient une opportunité de changer de vie lorsque leur frère de 14 ans, Chase (Case Walker), devient une immense pop star du jour au lendemain. Molly Shannon, Ken Marino et Wanda Sykes complètent le casting.





South Side quant à elle est une comédie d'ensemble dans un lieu de travail qui se déroule autour d'un magasin de location-vente dans un quartier de la classe ouvrière de Chicago. Elle met en scène Sultan Salahuddin , Kareme Young, Chandra Russell et Lil Rel Howery La décision de ce changement vient alors que. Elle a déjà commandé

