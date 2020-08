Pas de saison 2 pour Penny Dreadful: City of Angels

News Séries

C'est déjà fini pour Penny Dreadful: City of Angels !

Voici qui aura été vite ! La chaîne Showtime a décidé de mettre fin à sa série Penny Dreadful: City of Angels après une seule saison !



Il s'agit du chapitre suivant dans la franchise Penny Dreadful. La série est décrite comme la "descente spirituelle" de la série originale de trois saisons. L'histoire commence à Los Angeles, en 1938, un endroit et une époque profondément marquée par le folklore et la tension sociale Mexicano-Américaine. Enracinée dans le conflit entre les personnages connectés à la deité Santa Muerte et d'autres alliés avec le Diable. Penny Dreadful: City of Angels explore ce mélange excitant entre le surnaturel et la réalité inflammable de l'époque, créant de nouveaux mythes et dilemnes moraux dans un arrière plan réel.



La seule et unique saison de la série s'est terminée en juin dernier.



Que pensez-vous de cette annulation ?

Source : TV Line