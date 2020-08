Netflix annule The Society et I Am Not Okay With This

News Séries

Netflix a décidé d'annuler deux de ses nouvelles séries, dont une avait pourtant déjà été renouvelée.

Le thriller adolescent The Society et la dramédie sur le passage à l'âge adulte I Am Not Okay With This ont toutes deux été annulées par la plateforme de streaming après seulement une saison. La pandémie de coronavirus aurait joué un rôle dans ces décisions, le planning de production et les budgets ayant été impactés.





La nouvelle revient donc sur le renouvellement de The Society, qui avait été annoncé en juin 2019. De nouveaux épisodes auraient du être diffusés cette année. I Am Not Okay With This était aussi en bonne voie pour un renouvellement, et des scripts pour la saison 2 avaient déjà été écrits.Décrite comme une version moderne de Sa Majesté Des Mouches,suivait un groupe d'adolescents mystérieusement transportés dans un ersatz de leur ville cossue de Nouvelle Angleterre, laissés sans aucune trace de leurs parents et forcés de retrouver leurs chemins jusqu'à chez eux. Le casting comptait Kathryn Newton Sean Berdy et Olivia DeJonge , basée sur le roman graphique de Charles Forsman, mettait en scène Sophia Lillis dans le rôle de Sydney Novak, une adolescente faisant face aux soucis du lycée, tout en essayant de comprendre les super pouvoirs qui commencent à s'éveiller en elle.

