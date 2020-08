Utopia : une date pour la série Amazon

News Séries

le 28/08/2020

Amazon Prime Video a programmé sa série Utopia (US).

Adaptation américaine de la série anglaise, Utopia version US est très attendue. La série suit un groupe de personnes sans aucun lien entre elles qui se retrouve en possession d'un graphic novel culte très mystérieux. Des rumeurs courent selon laquelle elle aurait même prévue les désastres des derniers siècles. Très vite, le groupe va être poursuivi par une organisation, connue sous le nom de The Network.



Le lancement de cette nouvelle version est prévue pour le vendredi 25 septembre !



La première saison de la série se compose de 8 épisodes.



Allez-vous suivre cette version ?