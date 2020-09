The Stand : date et teaser pour l'adaptation de Stephen King

News Séries

CBS All Access vient de programmer sa mini-série The Stand (2020), adaptation de Stephen King, pour la saison de Noël.

Les 9 épisodes de la mini-série seront diffusés à partir du jeudi 17 décembre. Le service de streaming a aussi dévoilé un premier teaser:





Basée sur le roman de King, The Stand (Le Fléau en français) se centre sur une bataille entre le bien et le mal dans un monde post-apocalyptique. L'ancienne mère Abigail ( Whoopi Goldberg ) et un petit groupe de survivants se battent contre l'infâme Randall Flagg, alias The Dark Man, joué par Alexander Skarsgård . King écrira lui-même le neuvième et dernier épisode, incluant des éléments inédits par rapport au roman.Goldberg et Skarsgård seront rejoints par un casting d'ensemble incluant James Marsden (Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Henry Zaga (Nick Andros), Katherine McNamara (Julie Lawry) et Jovan Adepo . (Larry Underwood).

