Netflix commande une adaptation de Resident Evil

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/09/2020 à 16h33 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Netflix a commandé une adaptation de la franchise iconique d'action-horreur Resident Evil.

La première saison de 8 épisodes de Resident Evil s'appuiera sur les jeux vidéos pour raconter une nouvelle histoire sur deux timelines.



Les jeux vidéos avaient auparavant été adaptés au cinéma dans une série de six films avec Milla Jovovich.



Dans la série, dans la première timeline, on suivra les soeurs de 14 ans Jade et Billie Wesker qui déménagent contre leur gré à New Raccoon City. Plus le temps passe, plus elles réalisent que la ville est plus que ce qu'elle semble être, et que leur père leur cache de sombres secrets, qui pourraient détruire le monde.



Dans la seconde timeline, plus de 10 ans dans le futur, il n'y a plus que 15 millions de personnes sur Terre. Et plus de six millions de monstres - des personnes et des animaux, infectés par le T-virus. Jade, qui a désormais 30 ans, lutte pour survivre dans ce nouveau monde alors que des secrets de son passé - a propos de sa sœur, de son père et d'elle-même - continuent à la hanter.

Source : TV Line